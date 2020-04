Captain America, una ragazza crede di essere fidanzata con l'eroe dopo l'estrazione di un dente

Captain America come futuro marito? È il sogno di tante, ma questa ragazza crede davvero di essere fidanzata con il supereroe Marvel. Tutta colpa dell'estrazione dente del dente del giudizio e degli effetti collaterali dell'anestesia.

Non è il primo video post-dentista a diventare virale, ma è sicuramente uno dei più divertenti (perdonaci Janelle! Se ti può consolare, ti capiamo perfettamente).

Tale Janelle, infatti, è stata ripresa dai suoi "simpatici" amici dopo che le è stato rimosso il dente del giudizio, quando ancora sotto l'effetto dell'anestetico, la ragazza ha cominciato a chiedere di vedere il suo fidanzato... Captain America.

"Ci sposeremo presto" afferma la ragazza quando le chiedono di Cap "Non voglio nessuno qui, solo lui e io".

Quando non riesce proprio a vederlo inizia a chiedere "Dov'è? Mi ha abbandonato?" qualcuno le risponde che è proprio accanto a lei, ma dubbiosa la ragazza chiede "Dov'è il suo scudo?".

Una cartellina viene allora utilizzata a mo' di di scudo, e Janella sembra tranquillizzarsi "È così gentile! Perché è così gentile?".

Dopo un po' le chiedono come lui le abbia fatto la proposta, e lei risponde "Mi ha detto 'Janelle, sei così bella! Ti renderò felice, e non farò mai del male. Possiamo salvare il mondo il insieme, perché io amo l'America!'".

Verso la fine del video però, non vedendo l'anello al dito, Janelle inizia a preoccuparsi... Solo per poi essere tranquillizzata dagli amici che le dicono "Cap lo ha portato dal gioielliere a farlo regolare!".

Sarà un duro colpo per Janelle quando tornerà alla realtà e scoprirà che è stato tutta una fantasia, ma hey, almeno per un po' le è andata più che bene, no?