Oscar 2024, Mark Ruffalo sulla quarta nomination:'Grazie dal profondo del cuore'

Tra i candidati ai premi Oscar 2024 spicca Mark Ruffalo, che ha prestato il volto all'infido avvocato Duncan Wedderburn in Povere creature! di Yorgos Lanthimos. Per l'attore si tratta della quarta nomination agli Academy Award.

In passato era stato candidato per I ragazzi stanno bene nel 2011, Foxcatcher - Una storia americana nel 2015 e Il caso Spotlight nel 2016. L'attore su X ha condiviso con i propri follower l'emozione per la rinnovata attenzione dell'Academy:"Ho il privilegio incredibile di fare film come lavoro. Essere riconosciuto dall'Academy tra i migliori è un onore che supera ogni aspettativa di un attore. Grazie al nostro brillante regista, Yorgos. E grazie al pubblico che ha dato a questo film una possibilità. Congratulazioni alla mia famiglia di Povere creature! per tutto l'amore. Grazie dal profondo del mio cuore".

Il ruolo in Povere creature!

Il personaggio interpretato nel film di Lanthimos, Duncan Wedderburn, ha spaventato non poco Ruffalo, tanto che il cast scherzava sul fatto che sarebbe stato sostituito da Oscar Isaac. Proprio alla star di Moon Knight, Ruffalo ha parlato della sceneggiatura:"Pensavo fosse davvero incredibile. Ma dubitavo della mia capacità di farlo, onestamente. Ne avevo paura. Al punto che cho cercato per un secondo di convincere Yorgos a non farmi il casting. E lui semplicemente ha detto 'Sei tu'".

Povere creature!: Emma Stone con Mark Ruffalo in una scena del film

Povere creature! ha ricevuto undici candidature agli Oscar, tra cui quella al miglior film, alla miglior regia e alla miglior attrice protagonista Emma Stone.