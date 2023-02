Captain America 4, Anthony Mackie anticipa: "Qualcuno prenderà il posto di Steve Rogers al mio fianco"

Nel corso di una recente intervista, Anthony Mackie ha anticipato qualche dettaglio su Captain America: New World Order, che lo vedrà impugnare lo scudo appartenuto a Steve Rogers. Inoltre, proprio un altro membro verrà presentato per colmare quel vuoto.

Nell'intervista, infatti, a Mackie è stato chiesto se Sebastian Stan avrebbe ripreso il suo ruolo di Bucky Barnes/Soldato d'Inverno in Captain America: New World Order. "Non lo so, gireremo nello stesso periodo", ha risposto l'attore, riferendosi al prossimo ruolo da protagonista di Stan in Thunderbolts dei Marvel Studios.

Mackie non ha negato apertamente il coinvolgimento di Stan in New World Order, suggerendo invece che il quarto film di Captain America "sostituirà Chris con un nuovo membro del trio". E ha aggiunto: "Chris è andato via. Ormai è un uomo anziano".

Sebbene Mackie non abbia rivelato chi sarà questo membro del trio di Captain America, un probabile candidato è lo Joaquin Torres di Danny Ramirez, che pare assumerà i panni del nuovo Falcon nel prossimo film.

Captain America: New World Order, Chris Evans sarà nel film? La risposta di Anthony Mackie

Ramirez ha fatto il suo debutto nel MCU nella serie limitata Disney+ del 2021, The Falcon and the Winter Soldier. Membro dell'aeronautica militare statunitense, il personaggio riceve la tuta alare EXO-7 di Falcon da Wilson dopo che quest'ultimo diventa il terzo Captain America.