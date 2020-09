Capri - Revolution: stasera su Rai3 il film di Mario Martone

Stasera su Rai3, alle 21:20, va in onda Capri - Revolution, il film diretto da Mario Martone, presentato in concorso a Venezia nel 2018.

Un viaggio in una delle isole più belle del mondo, stasera su Rai3 alle 21:20, grazie a Capri - Revolution, il film che Mario Martone ha portato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2018, poi vincitore di due David di Donatello.

Siamo nel 1914, l'Italia sta per entrare in guerra. Una comune di giovani nordeuropei ha trovato sull'isola di Capri il luogo ideale per la propria ricerca nella vita e nell'arte. Ma l'isola ha una sua propria e forte identità, che si incarna in una ragazza, una capraia il cui nome è Lucia. Il film narra l'incontro tra Lucia, la comune guidata da Seybu e il giovane medico del paese. E narra di un'isola unica al mondo. Curiosità: il film ha preso ispirazione da una vicenda realmente accaduta a Capri nei primi anni del '900, una comune "esportata" sull'isola dal pittore e utopista tedesco Karl Wilhelm Diefenbach.