Capitan Planet, ci sono speranze per il film? Glen Powell risponde alle preoccupazioni dei fan

Da tempo i fan di Capitan Planet attendono con impazienza aggiornamenti concreti sul lungometraggio live action da tempo in cantiere e dedicato al supereroe ecologista protagonista di una serie animata prodotta all'inizio degli anni '90, e in onda in Italia su Rai 2.

La serie racconta la storia di cinque ragazzi Ecodifensori che vengono dotati di poteri magici grazie a cinque anelli donati da Gaia, lo Spirito della Terra, che insieme possono evocare il supereroe noto come Capitan Planet, contro lo sfruttamento e l'inquinamento dell'ambiente. In una recente intervista per il tour promozionale di Hit Man, Glen Powell è tornato a parlare del progetto con parole che potrebbero rincuorare i fan.

Nulla è perduto

Glen Powell con Sydney Sweeney in una sequenza di Tutti tranne te

Entusiasta all'idea di partecipare al film, Powell ha reagito così alla domanda specifica sulla lavorazione o meno del film:"Spero proprio di sì! Credetemi, ci stiamo lavorando duramente da molto tempo. Sono ottimista riguardo al suo futuro ma non si mai quale sarà la tempistica".

Come tutti coloro che sono cresciuti negli anni '90, Glen Powell è molto affezionato a Capitan Planet e nonostante il lungo e laborioso sviluppo del film, per il quale scriverà la sceneggiatura e reciterà grazie alla produzione della Appian Way di Leonardo DiCaprio, l'attore ha confermato che il progetto è ancora in seno a Warner Bros. ma le novità legate alla gestione dei supereroi DC Comics da parte della casa di produzione potrebbero allungare i tempi.

Glen Powell e Leonardo DiCaprio sono fan di Capitan Planet da anni, come ammise la stessa star di Top Gun: Maverick:"So che DiCaprio è un super appassionato di questo progetto, così come lo sono io. Penso che potrebbe essere fantastico, voglio che funzioni. Mi piacerebbe interpretare quel supereroe".

La serie animata vantava un impressionante cast vocale, con star del calibro di Meg Ryan, Whoopi Goldberg, Martin Sheen, Jeff Goldblum e LeVar Burton. In onda per sei stagioni, lo show era composto da 113 episodi.