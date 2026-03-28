Canzonissima 2026, scaletta seconda puntata stasera su Rai 1: le canzoni e gli ospiti

Stasera su Rai 1 in prima serata torna Canzonissima 2026 con una seconda puntata ancora tutta incentrata sulle emozioni e sui grandi classici della musica italiana.

Dopo il debutto piuttosto deludente di una settimana fa, lo show condotto da Milly Carlucci prosegue il suo viaggio tra canzoni simboliche, ricordi personali e performance costruite attorno al vissuto degli artisti.

La scaletta della seconda puntata di Canzonissima 2026

La serata di oggi porterà sul palco, però, non solo nuovi omaggi ad autori amatissimi della musica italiana ma anche l'ingresso in gara di Arisa e Paolo Jannacci, assenti nella puntata d'esordio.

Ecco le canzoni scelte dagli artisti per la seconda serata con tema "la dedica":

Enrico Ruggeri canta Quello che le donne non dicono (brano scritto da lui stesso) di Fiorella Mannoia

Fabrizio Moro canta Anima fragile di Fabrizio De André

Leo Gassmann canta Tanto pé cantà di Nino Manfredi

Michele Bravi canta Se io fossi un angelo di Lucio Dalla

Fausto Leali canta Almeno tu nell'universo di Mia Martini

Malika Ayane canta Fotoromanza di Gianna Nannini

Irene Grandi canta La donna cannone di Francesco De Gregori

Elettra Lamborghini canta Alta marea di Antonello Venditti

Arisa canta La leva calcistica della classe '68 di Francesco De Gregori

Vittorio Grigolo canta E lucevan le stelle di Giacomo Puccini

Paolo Jannacci canta Vengo anch'io (no tu no) di Enzo Jannacci

i Jalisse cantano Per sempre sì di Sal Da Vinci

La seconda puntata punta quindi ancora una volta su un repertorio fortemente riconoscibile, con omaggi a nomi iconici come Lucio Dalla, Fabrizio De André, Francesco De Gregori e Mia Martini. Non disdegnando però un'incursione dalla storia recente di Sanremo, con la canzone vincitrice di Sal Da Vinci cantata dai Jalisse.

Rispetto alla scorsa settimana, nel secondo appuntamento con Canzonissima non saranno presenti gli Elio e le storie tese.

Gli ospiti di sabato 28 marzo

In studio ci saranno Vanessa Scalera, protagonista di Imma Tataranni - Sostituto procuratore, domani su Rai 1 con il gran finale di serie, che si esibirà sulle note di Adriano Celentano. Sul palco di Canzonissima anche il cast di Notre Dame de Paris, uno dei musical più amati e conosciuti di sempre. Ma è giallo sulla presenza di Riccardo Cocciante, che era stato annunciato come ospite della quarta puntata.

Come funziona la gara di Canzonissima

A ogni puntata viene scelta una "Canzonissima" che accede alla finale.

A decidere sono tre elementi:

un panel di volti noti dello spettacolo

gli stessi artisti in gara (ma senza poter votare per se stessi)

il pubblico, attraverso i social

I membri della giuria sono 7: Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini.

Quante saranno le puntate di Canzonissima 2026?

Lo show canoro farà compagnia al pubblico con 6 prime serate. In onda nel sabato sera di Rai 1, Canzonissima 2026 terminerà dunque la sua corsa sabato 25 aprile, a meno di variazioni in palinsesto.

Come tutti i programmi RAI, anche Canzonissima sarà disponibile in streaming su RaiPlay, con la diretta, in contemporanea alla trasmissione della rete ammiraglia, oppure on demand.

Sulla piattaforma sarà anche possibile riguardare le singole esibizioni e clip con i momenti salienti della puntata, direttamente nella pagina dedicata allo show.