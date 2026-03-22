Canzonissima 2026, prima puntata: vince “Il mio canto libero”, Michele Bravi emoziona

Conclusa la prima puntata di Canzonissima 2026, Fabrizio Moro ha già guadagnato un posto in finale: ecco la classifica provvisoria e i momenti più emozionanti di sabato 21 marzo

La prima puntata di Canzonissima 2026, il ritorno dello storico show Rai condotto da Milly Carlucci, si chiude con un vincitore: Fabrizio Moro e la sua versione de Il mio canto libero di Lucio Battisti.

Il risultato arriva dopo il voto combinato di giuria, concorrenti e pubblico social. Tutti gli altri brani si classificano al secondo posto, a pari merito, confermando una puntata molto equilibrata.

Michele Bravi commuove con "Ti lascio una canzone"

Tra i momenti più forti della serata c'è stata l'esibizione di Michele Bravi. Nel video introduttivo il cantante romano aveva il legame personale con la musica, ricordando la nonna malata di Alzheimer e il valore emotivo delle canzoni.

Sul palco ha portato Ti lascio una canzone di Gino Paoli, introdotta da un videomessaggio di Fiorella Mannoiaa. L'interpretazione ha colpito profondamente lo studio: Francesca Fialdini si è commossa, mentre Pierluigi Pardo ha commentato: "Ci hai fatti piangere tutti".

Simona Izzo ha definito il brano "una delle liriche maggiori del '900". Unica nota dissonante è stata Caterina Balivo: pur avendo apprezzato, ha invitato Bravi a confrontarsi con qualcosa di più leggero.

Ospiti e performance: tra ironia e spettacolo

Spazio anche agli ospiti della puntata. In questa prima puntata, Claudio Santamaria che si è messo in gioco con una sua personale "canzonissima", un brano di Adriano Celentano. Rocco Papaleo e Claudia Pandolfi, in promozione con il film Il bene comune, si sono esibiti sulle note di Quando, quando, quando.

Tra gli altri momenti degni di nota della serata, l'esibizione di Irene Grandi, che torna in tv con un omaggio a Lucio Battisti, Vittorio Grigolo, che ha chiuso la puntata con Nessun Dorma dalla Turandot, Elio e le Storie Tese, che hanno portato una versione energica di Rock 'n roll robot di Alberto Camerini, accolta positivamente dalla giuria.

Classifica: tutti i voti della prima puntata

A votare, come sarà per tutte le altre 5 puntate, è stata la giuria dei "magnifici sette", i concorrenti e il pubblico a casa tramite i social.

I voti sono stati così assegnati:

Malika vota Rock 'n roll robot

Enrico Ruggeri vota Pregherò

Michele Bravi vota Il Mio Canto Libero

I Jalisse votano Rock 'n roll robot

Elettra Lamborghini vota Sarà perchè ti amo

Vittorio Grigolo vota Città Vuota

Fabrizio Moro vota Ti lascio una canzone

Irene Grandi vota Il mio canto libero

Leo Gassmann vota Il mio canto libero

Elio e le Storie Tese votano Un Giorno Credi

Giacomo Maiolini vota Un Giorno Credi

Caterina Balivo vota Sarà perchè ti amo

Claudio Checchetto vota Bella Vera

Francesca Fialdini vota Pregherò

Riccardo Rossi vota Un giorno Credi

Pierluigi Pardo vota Ti lascio una Canzone

Simona Izzo vota Ti Lascio una Canzone

Al termine della serata, dopo aver eletto la canzone vincitrice con il favore di giuria, cantanti e social, è stato annunciato che tutti gli altri brani si erano piazzati a pari merito in seconda posizione.

Le canzoni della prima puntata

A esibirsi nel corso del primo appuntamento con Canzonissima 2026 sono stati tutti gli artisti che accompagneranno il pubblico fino alla finalissima del 25 aprile.

Enrico Ruggeri - Lontano dagli occhi

- Lontano dagli occhi Fabrizio Moro - Il mio canto libero

- Il mio canto libero Leo Gassmann - Un giorno credi

- Un giorno credi Michele Bravi - Ti lascio una canzone

- Ti lascio una canzone Fausto Leali - Pregherò

- Pregherò Malika Ayane - Città vuota

- Città vuota Irene Grandi - Mi ritorni in mente

- Mi ritorni in mente Elettra Lamborghini - Bella Vera

- Bella Vera Vittorio Grigolo - Nessun dorma

- Nessun dorma Elio e le Storie Tese - Rock'n'roll Robot

- Rock'n'roll Robot Jalisse - Sarà perché ti amo

Dalla seconda puntata entreranno in gara anche Arisa e Paolo Jannacci.