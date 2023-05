Cannes 2023: Tom Hanks litiga con un membro dello staff del Festival (FOTO)

Durante la serata di martedì al Festival del Cinema di Cannes 2023, Tom Hanks ha litigato con un membro dello staff mentre percorreva il tappeto rosso alla première del suo nuovo film intitolato Asteroid City. L'attore, presente all'evento insieme alla moglie Rita Wilson, sembrava frustrato mentre puntava il dito contro un ragazzo.

Anche l'attrice e produttrice hollywoodiana, che recita nel film insieme al marito, può essere vista mentre alza la mano di fronte a sé parlando con il ragazzo non identificato, apparentemente cercando di calmarlo. In alcune foto, anche Tom è stato immortalato in quello che sembra un tentativo di placare la situazione.

L'attore, secondo quanto riferito, sembrava molto irritato e, almeno per adesso, non è ancora stato rivelato che cosa abbia causato questo insolito incidente che, nelle ultime ore, ha fatto inevitabilmente il giro del web dopo essere finito sotto la luce dei riflettori.

Come accennato in precedenza, Tom Hanks ha preso parte al Festival di Cannes per presentare il suo film Asteroid City: ad accompagnarlo sul red carpet, oltre a sua moglie Rita Wilson, c'erano anche gli altri protagonisti della pellicola tra cui una splendida Scarlett Johansson, regina indiscussa del tappeto rosso.