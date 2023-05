Cannes 2023: Alice Rohrwacher presenta in concorso La Chimera, Jane Fonda protagonista di un incontro

L'edizione 2023 del Festival di Cannes sta per concludersi e tra gli ultimi film in concorso ci sono le nuove opere dirette da Alice Rohrwacher e Ken Loach, mentre Jane Fonda sarà protagonista di un incontro.

C'è ancora un po' di Italia in queste ultime giornate di programmazione di Cannes 2023: in concorso verrà infatti presentato il film La Chimera diretto da Alice Rohrwacher.

Tra i protagonisti di venerdì 26 maggio ci sarà inoltre spazio per un incontro che si preannuncia già come particolarmente ricco di aneddoti e curiosità con l'icona del cinema Jane Fonda.

Film in concorso

La chimera: Josh O'Connor e Alice Rohrwacher sul set

In corsa per la Palma d'oro dell'edizione 2023 del Festival di Cannes ci sarà anche il film italiano La chimera, della regista Alice Rohrwacher. Tra i protagonisti del progetto ci saranno Josh O'Connor, Carol Duarte, Isabella Rossellini, Alba Rohrwacher e Vincenzo Nemolato. Il lungometraggio prende il suo titolo dal fatto che ognuno abbia una propria Chimera, qualcosa che vogliono raggiungere ma non riescono mai a trovare. Per un gruppo di tombaroli si tratta della redenzione dal lavoro e il sogno di un facile guadagno. Per Arthur la Chimera assume l'aspetto della donna che ha perduto, Beniamina. Il giovane cerca di trovarla ovunque, intraprendendo un viaggio avventuroso.

In concorso arriverà anche Ken Loach con The Old Oak, raccontando la storia dell'ultimo pub e luogo pubblico dove le persone possono incontrarsi in una comunità alle prese con un periodo difficile. TJ Ballantyne (Dave Turner), proprietario dell'edificio, ha il destino di The Old Oak nelle sue mani e la situazione è ancora più difficile dopo l'arrivo di alcuni rifugiati siriani. TJ stringe un'improbabile amicizia con una giovane siriana, Yara (Ebla Mari), sempre attiva con la sua macchina fotografica. Le due comunità dovranno quindi trovare un modo per capirsi a vicenda.

Un Certain Regard

Il film di chiusura della sezione Un Certain Regard sarà Strangers by night, diretto da Alex Lutz, che ne sarà inoltre protagonista accanto a Karin Viard. Al centro della trama ci sono Aymeric e Nathalie, che si incontrano a bordo della metropolitana. L'attrazione che provano li spinge a trascorrere una serata indimenticabile insieme.

Fuori concorso

Hypnotic: Ben Affleck nella prima foto del film

Nella programmazione di venerdì verranno presentati fuori concorso due titoli. Il primo è L'Abbé Pierre - Une vie de combats diretto da Frédéric Tellier, in cui si racconta la storia di Henri Grouès, il fondatore dell'organizzazione dei Compagnons d'Emmaus.

Hypnotic sarà poi presentato come proiezione di mezzanotte. Il film del regista Robert Rodriguez ha come star Ben Affleck, Alice Braga, JD Pardo, Hala Finley, Jackie Earle Haley e William Fichtner. Al centro della trama c'è un detective che inizia a indagare su alcuni crimini al limite della realtà che sono connessi a sua figlia, che è scomparsa.