Cannes 2022: una scena di The Truman Show per il poster del festival

Il poster di Cannes 2022 ritrae un'immagine tratta dal film The Truman Show, con protagonista Jim Carrey.

L'immagine è stata scelta dagli organizzatori del festival francese, in programma da martedì 17 maggio a sabato 28 maggio, come "celebrazione poetica dell'insuperabile ricerca di espressione e libertà".

Il comunicato stampa del festival di Cannes, arrivato alla sua edizione numero 75, ricorda che il periodo in cui stiamo vivendo è all'insegna di numerose preoccupazioni, tra cui la crisi climatica, i disastri umanitari e i conflitti armati. L'organizzazione ha quindi sottolineato che, come accaduto nel 1939 e nel 1949, il Festival stia ribadendo la sua forte convinzione che l'arte e il cinema siano dove si rivelano la contemplazione e il rinnovo della società, rimanendo fedeli alla prima delle sue regole in cui si dichiara che lo scopo dell'evento è di "rivelare e di dimostrare, in uno spirito di amicizia e cooperazione universale, film di qualità nell'interesse dell'evoluzione dell'arte cinematogragica".

La scelta dell'immagine tratta da The Truman Show di Peter Weir e Andrew Niccol è stata quindi presa per invitare gli spettatori a sperimentare il confine tra realtà e rappresentazione e riflettere sul potere della finzione, tra manipolazione e catarsi. Il comunicato si conclude infine sottolinea il legame tra il momento in cui Truman fugge dalla falsità e "il Festival, con il suo famoso red carpet in ascesa, che offre agli spettatori la verità degli artisti quando entrano nella sala".