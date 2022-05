Cannes 2022: Anthony Hopkins interpreterà Sigmund Freud in "Freud's Last Session"

Anthony Hopkins interpreterà Sigmund Freud in Freud's Last Session: la pellicola è stata acquistata a Cannes 2022 da WestEnd Films e CAA Media Finance.

Il due volte premio Oscar Anthony Hopkins interpreterà Sigmund Freud in un nuovo progetto: come annunciato a Cannes 2022, Freud's Last Session sarà un film diretto da Matthew Brown e basato su una sceneggiatura di Mark St. Germain, ispirata all'omonima commedia.

Sicario - Ultimo incarico: Anthony Hopkins in un'immagine

Ambientato alla vigilia della seconda guerra mondiale e verso la fine della sua vita, Freud's Last Session vede Freud (Hopkins) invitare nella sua dimora, o meglio nel suo studio, l'iconico autore C.S. Lewis al fine di dare vita ad un dibattito sull'esistenza di Dio.

Esplorando la relazione unica di Freud con la figlia lesbica Anna e la storia d'amore non convenzionale di Lewis con la madre del suo migliore amico, il film intreccia passato, presente e fantasia, uscendo dai confini dello studio di Freud in un viaggio dinamico.

"Al di là della mia curiosità intellettuale e inclinazione verso questo genere di argomenti, c'è un profondo riconoscimento di quanto sia incredibilmente attuale e importante questo film", ha detto Brown. "Viviamo in un'epoca così ideologicamente polarizzata, in cui ognuno è bloccato nelle proprie tribù, senza un vero dialogo. Voglio fare un film per tutto il pubblico, voglio che sia emozionante, stimolante e creativo. Un film che pone le grandi domande, mentre indaga su cosa c'è al cuore della condizione umana: amore, fede e mortalità".