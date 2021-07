Cannes 2021: Timothée Chalamet star del red carpet di The French Dispatch in abito Tom Ford metallizzato

Timothée Chalamet ha fatto irruzione sul red carpet di Cannes 2021 per la premiere di The French Dispatch attirando l'attenzione dei media e delle numerose fan sparse per il mondo che si sono riversate sui social a commentare il suo look. Occhiali da sole, abito metallizzato Tom Ford, stivaletti color crema, il giovane attore non è certo passato inosservato.

The French Dispatch: Tmothee Chalamet sul red carpet di Cannes 2021

In un tenero momento del red carpet, Timothée Chalamet ha posato la testa sulla spalla della collega Tilda Swinton, anche lei elegantissima e originale in un abito che accosta colori audaci.

The French Dispatch: Tmothee Chalamet e Tilda Swinton sul red carpet di Cannes 2021

Ad affiancare il regista Wes Anderson nel super red carpet di Cannes anche Bill Murray, Adrien Brody, Owen Wilson e Benicio del Toro. Come indica la nostra recensione di The French Dispatch, il film, un inno al giornalismo, racconta le vicende di una redazione americana in una città immaginaria della Francia negli anni '60. Bill Murray interpreta il frenetico editore della rivista The French Dispatch, che raccoglie alcuni report culturali grazie all'impegno del suo team in un tributo a riviste come France e The New Yorker.

The French Dispatch, che dà vita a una raccolta di articoli tratti dal numero finale di una rivista americana pubblicata in una città francese immaginaria del Ventesimo secolo, arriverà l'11 novembre nelle sale italiane.