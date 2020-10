Cannes 2021: Thierry Frémaux svela i progetti in caso di posticipo

Cannes 2021 è in programma dall'11 al 22 maggio e il direttore Thierry Frémaux ha già rivelato che gli organizzatori hanno individuato potenziali date alternative.

Il team al lavoro sull'evento cinematografico, come rivelato da Variety, ha infatti collaborato con le autorità locali per poter pensare fin da ora a come procedere in caso ci fosse la necessità di un posticipo.

Le dichiarazioni sono state rilasciate alla prestigiosa testata in occasione dell'apertura di Special Cannes, l'evento della durata di tre giorni che porterà al Palais des Festivals molti dei titoli che avrebbero dovuto far parte della selezione dell'edizione 2020 del festival.

Thierry Frémaux ha quindi spiegato: "Spero con tutto il mio cure che il festival si svolga a maggio. Ma se Cannes non si svolgerà a maggio nelle condizioni che speriamo, lo posticiperemo. E se non potrà svolgersi nelle condizioni giuste a maggio avremo delle soluzioni".

In collaborazione con le autorità gli organizzatori hanno individuato tre potenziali periodi in cui programmare l'appuntamento cinematografico: nella prima metà di luglio, nella seconda metà di luglio e la terza nella seconda metà di agosto, nonostante la vicinanza con la Mostra del Cinema di Venezia in programma dalla prima settimana di settembre, considerando che in quel mese le prime settimane in Francia sono invece un periodo di vacanza.

Frémaux ha spiegato: "Si tratta di un'eventualità che abbiamo già chiarito con le autorità locali. Lo abbiamo fatto quasi per una questione di superstizione, e speriamo di non usare le alternative. Stiamo tutti lavorando con la convinzione che a maggio 2021 Cannes sarà il primo evento post-pandemia".