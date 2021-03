Cannes 2021: Spike Lee confermato come presidente di giuria

Il regista Spike Lee è stato confermato come presidente della giuria a Cannes 2021, edizione in programma a luglio.

Spike Lee è stato confermato come presidente della giuria a Cannes 2021, edizione che si svolgerà in estate, dal 6 al 17 luglio.

L'organizzazione del festival ha comunicato il coinvolgimento del filmmaker con un comunicato ufficiale.

Pierre Lescure, presidente del Festival di Cannes, ha annunciato: "Nel corso dei mesi all'insegna dell'incertezza che abbiamo appena passato, Spike Lee non ha mai smesso di incoraggiarci. Questo sostegno sta finalmente dando i suoi frutti e non avremmo potuto sperare di avere una personalità più potente nel guidarci in questo periodo complicato".

Thierry Frémaux ha aggiunto: "Il suo entusiasmo e la sua passione per il cinema ci hanno dato un'immensa spinta all'insegna dell'energia nel preparare questo grandioso Festival che tutti stanno attendendo. La festa sarà grandiosa, semplicemente non possiamo aspettare".

L'edizione 2021 si svolgerà dal 6 al 17 luglio e la selezione dei film che faranno parte del programma sarà annunciata all'inizio di giugno. La composizione della giuria sarà inoltre svelata prossimamente.