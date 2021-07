Cannes 2021, Marion Cotillard su Adam driver e le "complicate" scene di sesso orale e musicale in Annette

In un'intervista da Cannes 2021, Marion Cotillard ha rivelato che Adam Driver ha cambiato per sempre i film musical attraverso una scena di Annette, in cui è riuscito a cantare mentre simulava un atto sessuale. La nuova commedia drammatica del regista francese Leos Carax vede la Cotillard nei panni di una cantante d'opera e Driver nel ruolo di un cabarettista.

Durante la prima conferenza stampa del Festival di Cannes, la Cotillard ha affermato che le riprese sono state una sfida perché Carax voleva che "tutte le canzoni fossero cantate dal vivo". Ha spiegato l'attrice. "Quando giri un musical di solito registri le tue canzoni in anticipo e poi le riproduci sul set facendo finta di cantare."

"Ma Leos voleva che fosse tutto autentico e questo ha reso le cose molto più complicate: ci siamo ritrovati a dover cantare in posizioni impossibili, strisciando per terra, mimando il cunnilingus e in altre posizioni acrobatiche che modificano inevitabilmente il modo in cui canti una canzone." Ha continuato l'attrice.

"Ma era proprio questo l'effetto che Leos stava cercando: voleva che le voci si modificassero in base alle circostanze." Il film di Carax, secondo Marion, è pieno di elementi che sorprenderanno i veri fan del musical: "I personaggi nella pellicola si abbandonano a tabù come il 'solletico sessuale'. Stranamente non vediamo mai persone che scopano o fanno cose banali nelle commedie musicali."

Il Festival di Cannes, che è stato cancellato nel 2020 e che quest'anno è stato posticipato di due mesi a causa della pandemia, si svolgerà dal 6 al 17 luglio. Insieme a Adam Driver e a Marion Cotillard, Tilda Swinton, Jodie Turner-Smith, Timothée Chalamet e Frances McDormand sono tra le star di alcuni dei film più intriganti del festival.