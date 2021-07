Cannes 2021: Bella Hadid quasi a seno nudo: il look è mozzafiato

A Cannes 2021 Bella Hadid scalda il red carpet con un look mozzafiato: un gioiello copre a malapena il seno nudo della modella.

Bella Hadid scalda il red carpet di Cannes 2021 con un look creato da Daniel Roseberry davvero mozzafiato. L'abito nero della modella infatti, è talmente scollato che le lascia il seno nudo, strategicamente coperto da un gioiello che ricorda un albero rovesciato o un apparato respiratorio.

Bella Hadid ha sfilato sul red carpet del Festival di Cannes in occasione della presentazione di Tre piani di Nanni Moretti e ha sfoggiato un look mozzafiato quasi a seno nudo. L'outfit della supermodella statunitense è stato creato da Daniel Roseberry, direttore creativo di Schiaparelli

Bella Hadid è la sorella di Gigi Hadid e di Anwar Hadid. Nel corso della sua carriera ha sfilato per Tom Ford, Diane von Furstenberg, Tommy Hilfiger, Moschino, Bailman e Marc Jacobs. Eletta modello dell'anno nel 2016 da Daily Front Rows Fashion Los Angeles Awards, è stata legata sentimentalmente al cantante The Weeknd e ha avuto una relazione con Selena Gomez.

A non poter prendere parte al red carpet di Cannes molto probabilmente sarà la protagonista di The French Dispatch di Wes Anderson: Lea Seydoux è risultata positiva al Covid 19 e, molto probabilmente, non sarà presente sulla Croisette.