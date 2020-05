Cannes 2020: la selezione ufficiale svelata il 3 giugno

Cannes 2020 svelerà la propria selezione ufficiale mercoledì 3 giugno in occasione di una conferenza stampa che si svolgerà a Parigi.

I titoli che avrebbero dovuto essere presentati alla settantreesima edizione del festival francese saranno quindi comunicati in diretta su Canal+ alle 18, sul sito ufficiale e sui social media.

La selezione verrà annunciata da Pierre Lescure, presidente del Festival di Cannes, e Thierry Frémaux. I film annunciati avranno quindi un "marchio di approvazione" al momento in cui verranno distribuiti nelle sale cinematografiche e in alcuni festival.

Tra i titoli che dovevano essere presentati c'erano Da 5 Bloods - Come fratelli diretto da Spike Lee, The French Dispatch di Wes Anderson e Memoria firmato da Apichatpong Weerasethakul.

L'edizione 2020 del Mercato si svolgerà invece in modo virtuale dal 22 al 26 giugno.