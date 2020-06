Cannes 2020: i film col bollino del Festival non andranno alla Mostra di Venezia

I film selezionati dal Festival di Cannes 2020 parteciperanno a varie manifestazioni, ma non andranno alla Mostra di Venezia. Nel pomeriggio il delegato del festival Thierry Fremaux annuncerà la composizione della selezione ufficiale di questa edizione, cancellata in seguito all'emergenza sanitaria, e a quanto pare i titoli prescelti verranno visti in altri festival, ma non alla Mostra di Venezia.

Nel corso di un'intervista a Variety, Fremaux ha commentato la selezione ufficiale che conosceremo nella sua completezza tra poche ore specificando che, come da tradizione, i film sono stati invitati ai festival successivi come Locarno (anch'esso cancellato), Telluride, Toronto, Deauville, San Sebastian, Pusan, Angoulême (i titoli francesi), Morelia, New York, Lione, Roma, Rio, Tokyo, Mumbai o Mar del Plata e perfino il Sundance.

Cannes avrebbe, inoltre, fatto un accordo col direttore del festival di San Sebastian festival, Jose-Luis Rebordinos, per permettere ai film della selezione ufficiale francese di compete nel festival spagnolo, facendo così un'eccezione al rigido regolamento internazionale che impedisce ai titoli di Cannes di concorrere in altri festival di serie A.

Cannes 2020, Thierry Frémaux: "Ho amato il film di Nanni Moretti, l'avevo invitato subito al festival"

Nella lista annunciata da Thierry Fremaux non compare Venezia. Eppure il delegato francese e Alberto Barbera avevano avuto in precedenza dei contatti per trovare una forma di collaborazione. Secondo fonti vicine a Variety, i rapporti si sarebbero raffreddati dopo le dichiarazioni di Roberto Cicutto, presidente della Biennale, il quale ha definito la posizione di Fremaux "sconcertante." Prima della rottura, Freamux e Barbera valutavano l'ipotesi di una selezione congiunta o della possibilità di vedere in programma a Venezia film col bollino di Cannes. Al momento, i due festival potrebbero ancora organizzare insieme un evento di gala che si terrà a Venezia a settembre, ma questa ipotesi è ancora tutta da confermare.