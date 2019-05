Cannes 2019, Xavier Dolan loda la "rivale" Céline Sciamma: "Il suo film è magnifico!"

Cannes 2019 vedrà protagonista il regista Xavier Dolan che presenterà in concorso il suo nuovo film e ha espresso il proprio sostegno a Portrait of a Lady on Fire diretto da Céline Sciamma, film in corsa per la Palma d'oro e quindi suo "rivale".

Il filmmaker canadese ha condiviso un lungo post su Instagram per lodare il lavoro compiuto dalla sua collega, lodandolo con grande entusiasmo.

La giovane star del cinema, che presenterà tra qualche giorno Matthias & Maxime, ha commentato il lungometraggio ambientato durante il diciottesimo secolo e con protagoniste Noémie Merlant e Adèle Haenel nei ruoli di una giovane pittrice e della ragazza che deve ritrarre in segreto, situazione che porta alla nascita di un legame inaspettato. Xavier Dolan ha scritto parlando di Portrait of a Lady on Fire: "Anche quando ci provo, non riesco a ricordare l'ultima volta che mi sono seduto in un cinema e ho ascoltato una scrittura così delicata, incisiva e profonda. Il film di Céline Sciamma è magnifico!".

Il regista ha lodato la performance di Adele Haenel e la capacità del film di lasciare un segno profondo: "Mi sono svegliato questa mattina ricordando quanto fosse costante l'artisticità del film e di come mi abbia colpito. Ma come la maggior parte degli amanti che ci lasciano, il segreto nascosto dietro il loro sguardo è ciò di cui mi innamoro e cosa mi ha turbato. Ho amato il film in tutte le sue qualità apparenti e immediate, ma ciò che mi ha emozionato profondamente è il segreto, il mistero che pulsa in ogni silenzio e sguardo".

Dolan ha aggiunto di aver apprezzato poter vedere un film con protagoniste solo donne: "Provo conforto, romanticamente e psicologicamente, nell'assenza degli uomini! Grazie a Celine e a tutti i suoi brillanti collaboratori che hanno realizzato questa potente opera cinematografica. Non vedo l'ora di rivederlo".

