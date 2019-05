Cannes 2019: stasera la consegna della Palma d'Oro, The Specials film di chiusura

Il Festival di Cannes 2019 si concluderà stasera con la cerimonia di premiazione in cui verranno annunciati i riconoscimenti assegnati dalla giuria, tra cui potrebbe esserci spazio anche per il cinema italiano grazie a Il Traditore diretto da Marco Bellocchio.

A chiudere questa edizione dell'evento cinematografico francese sarà poi il film The Specials diretto da Eric Toledano e Olivier Nakache.

La giuria guidata da Alejandro González Iñárritu svelerà il vincitore della Palma d'oro al termine di un'edizione ricca di sorprese, conferme e qualche polemica. A decidere i premi ufficiali con la guida del filmmaker messicano sono stati Alice Rohrwacher, Kelly Reichardt, Elle Fanning, Yorgos Lanthimos, Pawel Pawlikowski, Robin Campillo, Enki Bilal e Maimouna N'Diaye.

La cerimonia verrà trasmessa online e verrà prodotta da Canal+.

Il film di chiusura è invece The Specials diretto da Éric Toledano e Olivier Nakache. I protagonisti sono gli attori Vincent Cassel e Reda Kateb nel ruolo di Bruno e Malik che lavorano per due organizzazioni nonprofit con lo scopo di istruire giovani provenienti da area difficili su come prendersi cura di persone rifiutate da altre istituzioni, ritrovandosi così alle prese da venti anni con il mondo dei bambini e dei ragazzi affetti da autismo.

Nella giornata di ieri sono inoltre stati assegnati i premi della sezione Un Certain Regard: il film vincitore di questa edizione è The Invisible life of Euridice Gusmao, diretto da Karim Ainouz. Il Premio della Giuria è invece stato assegnato a Fire Will Come, del regista Oliver Laxe, e Chiara Mastroianni ha conquistato il riconoscimento della categoria Miglior Interpretazione grazie alla sua performance in Chambre 212. Kantemir Balagoy è stato proclamato Miglior Regista per il lavoro compiuto con Beanpole e Liberté di Albert Serra ha portato a casa il Premio Speciale della Giuria.

I giurati hanno poi voluto attribuire una Menzione Speciale a Joan of Arc di Bruno Dumont e si è verificato un ex-aequo per quanto riguarda il premio Coup de Coeur tra A Brother's Love, di Monia Chokri, e The Climb di Michael Angelo Covino.

