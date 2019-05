Cannes 2019: Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom e Pierfrancesco Favino sul red carpet

Cannes 2019: Leonardo DiCaprio e Orlando Bloom sul red carpet del film Il traditore con Pierfrancesco Favino rubano la scena al protagonista del film, come potete vedere nelle foto di seguito!

Cannes 2019: il cast posa sul red carpe de Il traditore

Red carpet più movimentato del previsto quello del pomeriggio di una delle ultime giornate di festival. Sull'ambita passerella sono apparsi, un po' a sorpresa, accompagnati da un boato della folla, Orlando Bloom e Leonardo DiCaprio che prima di concedersi ai fotografi hanno firmato diversi autografi su una Croisette gremita di gente sorpresa e incredula. I due attori in abito scuro e occhiali da sole hanno poi posato divertiti per i fotografi che non smettevano di chiamarli a gran voce, dopotutto Orlando e Leo rientrano a pieno titolo nella lista delle star più ambite da fotografare, rappresentando una ghiotta occasione per gli appartenenti al settore. Questo clima di grande fermento ha poi aperto la strada per il passaggio del cast del nuovo film di Marco Bellocchio, Il traditore, presentato in concorso a Cannes 2019. Ad accompagnare il regista un sorridente Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Candido, Fausto Russo Alesi, Fabrizio Ferracane e Luigi Lo Cascio.

Il traditore di Marco Bellocchio, che sembra essere stato gradito qui al festival, racconta la vita del criminale Tommaso Buscetta, primo pentito di mafia, che permise ai giudici Falcone e Borsellino di studiare e capire il funzionamento dell'organizzazione criminale di Cosa Nostra e di portarne i capi in tribunale.