Cannes 2019: Isabelle Huppert e i fratelli Dardenne star sulla Croisette

Cannes 2019 inizia la sua seconda settimana con due film tra i favoriti alla vittoria della Palma d'oro: Young Ahmed dei fratelli Dardenne e Frankie con un cast stellare guidato da Isabelle Huppert.

Nella giornata verranno presentati anche i nuovi lavori di Abel Ferrara e La belle époque con protagonista Daniel Auteuil.

I fratelli Dardenne tornano al Festival di Cannes per presentare in concorso Young Ahmed, una storia ambientata in Belgio. Al centro della trama c'è il tredicenne Ahmed, alle prese con gli ideali di purezza del suo imam e le tentazioni della vita. Nel ruolo del giovanissimo protagonista c'è l'attore Idin Ben Addi.

Ira Sachs ha invece potuto contare su un cast di altissimo livello per realizzare Frankie. Isabelle Huppert interpreta una famosa attrice francese dopo la scoperta che le restano solo pochi mesi di vita, rivelazione che la spinge a decidere di riunire la sua famiglia a Sintra, Portogallo. Nel cast anche Marisa Tomei, Pascal Greggory, Ariyon Bakare, Sennia Nenua, Brendan Gleeson, Jérémie Renier, Vinette Robinson, Greg Kinnear, Carloto Cotta.

Il cinema francese sarà al centro dell'attenzione anche fuori concorso con La belle époque, diretto da Nicolas Bedos, in cui Daniel Auteuil interpreta il sessantenne Victor, la cui vita viene stravolta da un'offerta ricevuta da parte di Antoine che offre ai suoi clienti la possibilità di ritornare in un periodo della propria vita grazie a un insieme di espedienti teatrali e ricostruzioni storiche. Victor decide quindi di rivivere la settimana più memorabile della sua esistenza durante la quale ha incontrato, 40 anni prima, l'amore della sua vita.

Proiezione speciale, infine, per Tommaso di Abel Ferrara in cui il regista racconta la storia di un artista americano che vive a Roma con sua moglie Nikki e la loro figlia di tre anni, Dee Dee. Il ruolo principale è stato affidato a Willem Dafoe e nel cast ci sono anche Cristina Chiriac e Anna Ferrara.