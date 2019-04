Cannes 2019: annunciata la giuria, tra i membri anche Alice Rohrwacher ed Elle Fanning

Cannes 2019 potrà contare su una giuria davvero stellare che comprende anche l'italiana Alice Rohrwacher, impegnata dal 14 al 25 maggio a giudicare i film in concorso nel prestigioso evento cinematografico.

Il presidente della giuria sarà Alejandro Gonzalez Iñárritu che collaborerà con otto esponenti del panorama cinematografico mondiale, quattro uomini e quattro donne, di sette nazionalità diverse per decidere a chi assegnare la prestigiosa Palma d'oro e gli altri premi ufficiali nella serata del 25 maggio.

Oltre al filmmaker messicano e alla regista e sceneggiatrice italiana Alice Rohrwacher, la giuria di Cannes 2019 sarà composta dall'attrice americana Elle Fanning; dall'attrice e regista Maimouna N'Diaye del Burkina Faso; dalla regista, montatrice e sceneggiatrice statunitense Kelly Reichardt; da Enki Bilal che ha firmato diverse graphic novel e film francesi; dal filmmaker Robin Campillo; dal regista, produttore e sceneggiatore greco Yorgos Lanthimos che è reduce dal successo de La Favorita, e dal regista e sceneggiatore polacco Pawel Pawlikowski.

il direttore Thierry Frémaux e Pierre Lescure hanno dichirato: "La giuria di Cannes è invitata a vedere film diretti dai più grandi filmmaker della nostra epoca - come accade anche questo anno. Tutti i registi che fanno parte del concorso sanno anche che verranno valutati da forti artisti, come accadrà ugualmente in questa occasione!".

Il Festival, arrivato alla sua settanduesima edizione, deve ancora annunciare gli ultimi titoli che verranno presentati sulla Croisette e in molti sperano in una possibile presenza in programma di C'era una volta a Hollywood, il nuovo lungometraggio diretto da Quentin Tarantino. Non resta che attendere ulteriori comunicazioni per scoprire l'elenco completo della anteprime proiettate all'evento francese.

