Cannes 2019: Elle Fanning, malore per l'attrice durante una cena di gala

Elle Fanning è stata colpita da un malore a Cannes 2019 mentre era ad una cena di gala per il Chopard Trophee. L'attrice è tra i giurati di questa edizione del Festival ed è stata portata via dalla security.

Cannes 2019: Elle Fanning sul red carpet di apertura

Un grande spavento per Elle Fanning a Cannes, durante la serata di gala per il Chopard Trophee. Nel momento in cui il direttore del festival, Thierry Fremaux, stava presentando l'attore Francois Civil, Fanning si è sentita male ed è caduta dalla sua sedia. Al tavolo accanto c'era la sorella dell'attrice, Dakota Fanning, che ha provato ad aiutarla sollevandole i piedi prima dell'arrivo della sicurezza. Anche Colin Farrell è stato tra coloro che hanno prestato i primi soccorsi ad Elle Fanning

La cerimonia è stata sospesa per qualche minuto ed Elle Fanning è stata portata via dalla security sotto lo sguardo di numerosi testimoni preoccupati, tra cui Marion Cotillard. Al momento in cui scriviamo, non si conoscono le cause del malore e le condizioni dell'attrice.

Fanning, 21 anni, è la sorella minore di Dakota Fanning e di recente ha fatto parte del cast di Maleficent - Signora del male, in uscita quest'anno.