Cannes 2019: Bella Hadid incanta sul red carpet di Rocketman

A Cannes 2019 Bella Hadid ha scelto un look etereo firmato ancora una volta da Dior per sfilare accanto ad Elton John sul red carpet di Rocketman.

Bella Hadid non è una modella qualunque ma è una che in fatto di stile detta le regole. Soprattutto se si parla di red carpet: l'ha fatto anche a Cannes 2019 ospite di sir Elton John alla prima di Rocketman.

I primi due giorni di tappeto rosso hanno visto trionfare il trend "spacco profondo", categoria in cui Alessandra Ambrosio ha sbaragliato qualunque concorrenza. Lungi da Bella, però, gareggiare in una competizione dove non si sarebbe mai portata a casa la vittoria, così eccola lanciare un nuovo trend: quello dell'abito etereo. Negli scorsi giorni, in realtà, ci aveva già pensato Elle Fanning a dare un assaggio della tendenza, con lo splendido abito a fiori della maison Valentino, ma la Hadid ha portato la gara a un altro livello. Come? Scegliendo per il red carpet al seguito di Elton John una nuvola di tulle bianco firmata Dior, resa però assai provocante dallo scollo strategico e dalle trasparenze del tessuto.

Cannes 2019: Bella Hadid sul red carpet di Rocketman

Cannes 2019: una foto di Bella Hadid sul red carpet di Rocketman

Dopo il total nude sfoggiato alla cena di gala di Dior, dunque, Bella Hadid continua ad impreziosire il lato più glamour del Festival di Cannes con un altro outfit da favola (anche se i più maligni hanno già notato quanto somigli all'abito Schiaparelli sfoggiato dall'amica Kendall Jenner durante l'edizione precedente).

Foto: © Erika Sciamanna