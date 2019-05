Cannes 2019: Bella Hadid in total nude al Festival

La modella Bella Hadid è arrivata a Cannes 2019 sfoggiando come primo outfit un completo di Dior in tonalità total nude!

Bella Hadid ha varcato la soglia di Cannes 2019 e l'ha fatto in total nude! Questa non sarà forse una grande notizia per il mondo del cinema ma lo è per quello dei fashion addicted, perchè la modella ha sfoggiato una delle tendenze della primavera/esate: quella di vestirsi da capo a piedi nei toni nude.

Smorzato dunque l'entusiasmo di chi pensava che Bella avesse fatto il bis rispetto all'edizione 2016: i più attenti infatti ricorderanno il caso che la modella aveva sollevato, insieme alla sua gonna, sul red carpet di Cannes 2016, quando si era presentata con un abito rosso scollatissimo che sembrava dovesse caderle di dosso da un momento all'altro.

Quest'anno è toccato ad Alessandra Ambrosio il vestito rosso con spacco super sexy, mentre Bella si è presentata alla cena di gala organizzata da Dior con un outfit della stessa maison francese: crop top a maniche lunghe e gonna a ruota anni '50, tutto in color nude (che in italiano sarebbe il famoso "color carne" delle nonne, ma converrete che suona molto meno accattivante).

La modella Bella Hadid a Cannes 2019 in total look nude

Cannes 2019: la modella Bella Hadid alla cena di gala di Dior

Per Bella Hadid, in realtà, non è la prima volta a Cannes con un addosso una tonalità neutra (che piace molto anche alla sorella Gigi): un anno fa aveva percorso il red carpet francese fasciata in una mise, ancora Dior, appena più chiara di quella sfoggiata alla cena di ieri sera.