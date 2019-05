Cannes 2019: è di Alessandra Ambrosio lo spacco più sexy del red carpet

Il red carpet di Cannes 2019 è ogni anno all'insegna della sensualità ma Alessandra Ambrosio ha superato tutti i precedenti standard presentandosi con un abito rosso con spacco sexy e vertiginoso.

La supermodella brasiliana, che era invitata alla première de Les misérables, è un'habituè del tappeto rosso della Croisette, ma per l'edizione 2019 ha deciso di osare ancora di più con uno splendido modello disegnato da Julien Macdonald, caratterizzato da uno scollo all'americana e da un profondissimo spacco che ha lasciato davvero poco all'immaginazione. Il tutto completato da sandali dorati firmati Giuseppe Zanotti e dalla bellezza statuaria dell'ex angelo di Victoria's Secret.

La top model Alessandra Ambrosio sul red carpet di Cannes 2019

Alessandra Ambrosio aveva già sfoggiato uno dei look più apprezzati sul red carpet appena il giorno prima, per la cerimonia d'apertura del Festival francese, per cui aveva indossato un abito bianco di Ralph & Russo, per il classico effetto "vedo non vedo" dato dal tessuto trasparente.

