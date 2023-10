Candy Cane Lane: ecco il trailer del nuovo film natalizio con Eddie Murphy

Dopo le prime immagini e il poster di ieri, Prime Video ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Candy Cane Lane, la nuova commedia natalizia con protagonista Eddie Murphy, che rinnova così la sua collaborazione con lo streamer.

Murphy interpreta Chris, determinato a vincere l'annuale concorso di decorazioni natalizie del suo quartiere. Per aumentare le sue possibilità di vittoria, Chris stringe inavvertitamente un accordo con un elfo dispettoso di nome Pepper (Jillian Bell), che lancia un incantesimo che dà vita ai 12 giorni di Natale e porta scompiglio in tutta la città. Rischiando di rovinare le feste alla sua famiglia, Chris, sua moglie Carol (Ellis Ross) e i loro tre figli devono correre contro il tempo per rompere l'incantesimo di Pepper, combattere contro subdoli personaggi magici e salvare il Natale per tutti.

Il film riunisce il regista Reginald Hudlin, Murphy e il produttore Brian Grazer per la prima volta dopo il loro successo del 1992, Il principe delle donne. Il film è scritto da Kelly Younger, che si è ispirata alle sue esperienze d'infanzia nella sua casa a Candy Cane Lane a El Segundo, in California.

"Non vedo l'ora che il mondo veda Candy Cane Lane", ha dichiarato Hudlin. "Volevo fare un film di Natale da sempre, ma volevo fare qualcosa di originale e sorprendente. Eddie Murphy e questo cast esilarante sono davvero divertenti, è super natalizio e vi colpirà nel profondo".

Candy Cane Lane sarà disponibile in streaming su Prime Video dal 1° dicembre.