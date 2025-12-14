Can Yaman torna su Canale 5 da protagonista con una nuova serie (nonostante il pasticcio de Il Turco)

Se escludiamo le dizi presenti nel catalogo in streaming, l'ultima volta che Can Yaman è stato visto dalle parti di Canale 5 risale a Il Turco, nei primi mesi del 2025. Nel 2026, però, l'attore tornerà sull'ammiraglia Mediaset con Il Labirinto delle farfalle, la serie che sta girando in Spagna proprio in queste settimane.

Can Yaman presto su Mediaset con la serie spagnola

Pier Silvio Berlusconi, nel suo recentissimo incontro con la stampa, ha raccontato che Sandokan era stata proposta anche a lui, non nascondendo un certo rammarico per non aver colto un'occasione tanto ghiotta dal punto di vista degli ascolti.

Occasione che certo non si è lasciato sfuggire con Il labirinto delle farfalle, la serie tv che il nuovo volto della Tigre della Malesia, Can Yaman, sta girando alle Canarie, e che nel 2026 arriverà sul piccolo schermo.

La notizia, diffusa dagli account social che Mediaset dedica alle proprie fiction, è che l'anno prossimo anche i fan italiani dell'attore potranno vedere la sua prima serie thriller, comodamente doppiata in italiano, su Canale 5.

Il pasticcio distributivo con Il Turco che aveva fatto arrabbiare Yaman

Il Turco: un momento della serie

Se Can Yaman deve in parte la sua popolarità in Italia proprio a Mediaset, che ha portato nel nostro Paese le dizi di cui è stato protagonista, tuttavia deve all'azienda della famiglia Berlusconi anche qualche arrabbiatura.

Come quando, a marzo, Canale 5 aveva modificato all'ultimo minuto le date di messa in onda de Il Turco, la sua prima serie internazionale.

Raggiunto dalle lamentele dei fan italiani, l'attore aveva tuonato via social con un post davvero poco fraintendibile: "In Italia, invece, la situazione è sempre più precisa e affidabile, si vede che ci tengono dai, ci sarà una rivalità tra canali qui giorni 8 e 15, una cosa che non sappiamo noi, visto che hanno cambiato professionalmente la programmazione all'ultimo. Ringrazio per il giusto valore che di dà, ottima promozione che si porta avanti".

Il labirinto delle farfalle: di cosa parla la serie spagnola

Can Yaman in una scena di Sandokan

Prodotto da Secuoya Studios, il progetto viene descritto come un thriller romantico in 8 episodi, che vedrà la star di Sandokan cimentarsi con scene d'azione incredibili. Anche perchè Can avrà un compito non facile: sarà un agente segreto.

E non uno qualunque, perchè, come anticipa il sito della casa di produzione, l'attore turco passerà dall'essere un agente segreto impeccabile all'uomo più ricercato di Spagna. E tutto per via di un tradimento. Mentre lotta per riabilitare il suo nome e smascherare coloro che intendono rapinare le casse dello Stato, scoprirà che l'amore potrebbe essere la sua più grande debolezza o l'unica salvezza.

Nel cast, oltre a lui, ci saranno anche María de Nati, Andrea Duro, Félix Gómez, Noa Rollón, Michelle Calvo, Leander Vyvey, Paco Tous, Marta Solaz, Víctor Clavijo, Antonio Gil e Jorge Suquet. Diretta da Alberto Ruiz Rojo e Iñaki Peñafie, la serie è scritta da Angela Obón e Daniel Corpas.