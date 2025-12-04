Can Yaman è single? La rottura (non confermata) con Sara Bluma e quelle parole: "Ora cerco un amore vero"

Sarebbe finita la storia, durata diversi mesi, tra l'attore del momento, Can Yaman, e Sara Bluma: le indiscrezioni che circolavano già da diverse settimane avrebbero trovato conferma nelle parole dell'attore

Il momento professionale d'oro, con Sandokan appena arrivato sulla RAI e già un successo enorme, non sembra trovare un corrispettivo nel privato di Can Yaman. L'attore turco infatti sarebbe da poco tornano single dopo aver chiuso la storia con la fidanzata (orami ex?) Sara Bluma.

I rumor circolavano già da un paio di settimane, legati all'unfollow reciproco su Instagram e a quelle voci secondo cui, tra feste e una vita dai ritmi poco regolari, la dj d'origine algerina avrebbe avuto una cattiva influenza sul divo turco.

La storia tra Can Yaman e Sara Bluma è davvero finita?

Italian Global Series Festival: Can Yaman e Sara Bluma

Le presentazioni ufficiali con il suo pubblico erano avvenute in estate tra Rimini e Riccione, in occasione del panel dedicato a Sandokan all'Italian Global Series Festival.

Dopo l'estate "in amore" e le presentazioni con la famiglia in Turchia, Sara Bluma l'aveva accompagnato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, in occasione dell'anteprima della serie RAI tratta dai romanzi di Emilio Salgari, ed era apparsa al suo fianco anche in Spagna, dove Can Yaman sta girando una serie thriller.

Poche ore fa, però, è stato il settimanale Diva e Donna a rompere il silenzio calato da circa un mese sulla coppia, confermando che l'attore turco e la dj si sarebbero effettivamente lasciati.

In base a quanto riportato, dopo le pubbliche dichiarazioni d'amore e dopo i primi pensieri su un possibile matrimonio, Yaman avrebbe confidato: "Ora cerco un amore vero".

Il giallo dei social e quella risposta a Domenica In...

Can Yaman e Sara Bluma con i fan all'Italian Global Series Festival

Si spiega così la ritrosia e, oseremmo dire, la paura con cui il novello Sandokan ha risposto a una domanda di Mara Venier, lo scorso 30 novembre a Domenica In, sul rapporto con le donne e sulla sua vita privata?

Impossibile non notarlo anche per la conduttrice: "Tu hai il terrore che io ti chieda qualcosa della tua vita, ma io non te lo chiedo, sono cose tue".

Al momento nessuno dei due diretti interessati ha commentato la notizia attraverso note ufficiali o i propri canali social. E proprio a proposito di social, va fatta una precisazione: non si può parlare di un vero "unfollow" tra i due, in quanto Sara Bluma ha disattivato il suo profilo su Instagram.