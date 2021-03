Can Yaman sul matrimonio con Diletta Leotta: "Teniamoci la sorpresa"

Can Yaman, in un'intervista con Vanity Fair, ha parlato anche della fidanzata Diletta Leotta, stuzzicando la curiosità sul presunto matrimonio.

Can Yaman ha parlato anche di Diletta Leotta e del (presunto) matrimonio nell'intervista concessa a Vanity Fair nel numero in uscita oggi in edicola.

L'attore turco, tra romantiche soap opera pomeridiane e l'arrivo della nuova serie tv in cui sarà Sandokan, si prepara a conquistare definitivamente il cuore dei suoi fan italiani.

Certo un cuore, il più importante, l'ha già conquistato ed è quello di Diletta Leotta, la bella conduttrice sportiva che da diversi mesi ormai viene indicata come la sua fidanzata.

E se gli scatti insieme condivisi sui social non lasciano spazio a dubbi, ci sono ancora molte persone pronte a scommettere che sia tutta una montatura per farsi pubblicità (nonostante nessuno dei due ne abbia bisogno). Can però assicura che il loro non è solo reale ma è anche: "Un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme".

E a proposito di "riservatezza" (di cui pure Yaman deve avere una concezione un po' particolare), il prossimo Sandokan ci tiene a chiarire anche qualcosa rispetto al matrimonio con la Leotta, di cui ormai si parla da quando quell'aereo sorvolò i cieli di Roma: "Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l'istinto sia nel nome di Dio. Quando sarà il matrimonio di cui tutti parlano? Su qualcosa teniamoci la sorpresa".