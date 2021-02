Can Yaman e l'aereo misterioso per Diletta Leotta con la proposta di matrimonio (VIDEO)

Can Yaman e Diletta Leotta continuano a far parlare del loro amore, vero o presunto, e oggi per via di un aereo, volato sui cieli di Roma, che si sarebbe fatto portatore della proposta di matrimonio, vera o presunta, dell'attore turco alla bella conduttrice.

L'aereo era accompagnato da uno striscione su cui si leggeva "Diletta mi vuoi sposare? Ti amo Can". Sui social è scattato il "totostriscione", le opzioni in ballo sono tre: romantica proposta di matrimonio, trovata pubblicitaria o il fake di qualche burlone che ha anticipato il primo d'aprile.

Diletta Leotta e Can Yaman per il momento non hanno rilasciato dichiarazioni nonostante alcune agenzie di stampa abbiano provato a contattarli. C'e chi giura che i due erano a pranzo all'EUR in un ristorante prenotato dall'attore turco apposta per far vedere a Diletta l'originale proposta di matrimonio.

Intanto l'argomento è finito anche nel salotto pomeridiano di Barbara D'Urso, che ne ha parlato a Pomeriggio Cinque insieme ai suoi ospiti, la maggior parte sembrava poco propensa a credere alla veridicità di tutta la storia, compresa la romantica foto con dedica di San Valentino.