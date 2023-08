Can Yaman in lutto per la morte del nonno: l'attore vola in Turchia dalla famiglia

Can Yaman è stato costretto a tornare a Instanbul per un improvviso lutto familiare: è morto infatti il nonno paterno, Reşat Yaman.

Can Yaman ha dovuto abbandonare in fretta e furia le sue vacanze in Sardegna per un lutto improvviso: qualche giorno fa è morto a Instanbul il nonno paterno, Reşat Yaman. L'attore è volato così nella sua città natale, da cui mancava da circa un anno, per partecipare ai funerali, che si sono tenuti il 19 agosto nella famosa moschea di Suadiye.

Tornato a casa, Can Yaman non ne ha soltanto approfittato per riabbracciare i suoi agenti turchi e i fan che gli hanno chiesto foto, come testimoniano i tanti scatti condivisi sui social. L'attore ha potuto anche passare del tempo con mamma Güldem e papà Güven, che negli ultimi 12 mesi è riuscito a vedere poco per via dei tanti impegni lavorativi che l'hanno portato in giro per l'Europa. Lui stesso ha condiviso una foto su Instagram accompagnata da una didascalia assai eloquente: "Nonostante tutto, è qualcosa di prezioso continuare a trovare una famiglia che sorride".

Al lavoro per Viola come il mare 2

Di ritorno dalla Turchia, Can Yaman sarà atteso sul set di Viola come il mare 2, che approderà in TV su Canale 5 all'inizio del 2024. Cominciate in una Roma rovente lo scorso 17 luglio, le riprese dei 12 nuovi episodi della fiction Lux Vide (qui le prime foto scattate sul set) porteranno presto il bel Can anche a Palermo in compagnia della co-protagonista Francesca Chillemi.

Nelle 12 nuove puntate ci sarà qualche cambiamento nella vita dei due protagonisti, a cominciare da quella di Viola Vitale, che avrà nuovi colleghi al giornale e che sarà messa in difficoltà dall'arrivo di un nuovo PM. In cabina di regia Francesco Vicario ha lasciato il posto ad Alexis Sweet.

E non sarà certo il suo unico impegno. In vista dell'autunno si vocifera che siano diverse le ospitate che lo attendono, anche in Italia, dove al momento sarebbe conteso tra C'è posta per te e Verissimo. Tra l'autunno e l'inverno dovrebbe poi arrivare su Disney+ anche la serie El Turco, che lo vede protagonista, girata con l'attrice italiana Greta Ferro. Aspettando Sandokan, il remake dello storico sceneggiato che vedrà l'attore turco recitare accanto a Luca Argentero.