Can Yaman a Palermo getta via il cellulare di un curioso, poi si difende: 'Quello non è un fan' (VIDEO)

Can Yaman ha strappato di mano e gettato via il cellulare a un fan curioso che lo stava riprendendo, ma lui non ci sta e si difende su Instagram spiegando l'accaduto: il video.

A Palermo, dove sono in corso le riprese di Viola come il mare 2, Can Yaman è stato protagonista di un fatto spiacevole. L'attore turco, all'uscita dell'Hotel Delle Palme seduto in macchina in attesa di recarsi sul set, ha afferrato il cellulare di un curioso che lo stava riprendendo e l'ha gettato via.

Come si vede nel video, alle spalle del malcapitato c'era qualcun altro con il telefonino in mano, che ha ripreso tutta la scena e l'ha postata sui social. Immediate le reazioni e le fazioni: da una parte l'incrollabile fanbase del bel Yaman che ha attaccato la maleducazione di certe persone troppo insistenti, dall'altra tutti coloro che avrebbero gradito almeno le scuse dell'attore per un gesto comunque poco elegante.

Quando il video ha iniziato a diventare argomento di una discussione assai popolata, il diretto interessato ci ha tenuto a spiegare cosa fosse successo e il perchè di quella reazione. In una Instagram stories Can Yaman ha scritto: "I miei fan non sono cosí. Quella persona è stata molto maleducata sin dal primo momento, non ha mai chiesto una foto, tantomeno ha salutato". Secondo la versione dell'attore, il curioso era appostato da un po' con il telefono in mano, tanto vicino all'auto da impedire che una persona del suo entourage potesse salirci. Alle gentili richieste di lasciare un po' di spazio, il curioso avrebbe risposto "con frasi del tipo 'Rilassati, stai calmo, non ti farebbe bene', senza muoversi e continuando a dare fastidio puntandoci il flash negli occhi".

La reazione esasperata di Can sarebbe arrivata perchè: "ha continuato a riprendermi ad un centimetro, come se fossi un animale in gabbia o un oggetto". L'interprete dell'ispettore Francesco Demir non è in effetti uno che nega foto o autografi ai fan, nel 2021 è stato addirittura multato per aver violato le norme anti-assembramenti davanti a un hotel romano pur di salutare la folla che acclamava il suo nome. Come ha ribadito lui stesso: "Non sono stato e mai sarò maleducato con un fan vero, che mi rispetta e soprattutto che non mi molesta. Non ho mai negato una foto o un abbraccio, e mai ho avuto bisogno di reagire se non davanti a cosi tanta maleducazione. Lo so che piace l'idea che noi siamo matti e sempre in mezzo agli scandali, ma la verità è che siamo solo costantemente provocati. Finché ci sarà maleducazione, dirò la mia e reagirò piuttosto che tacere e starmene buono".