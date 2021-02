Can Yaman e Diletta Leotta: la prima foto su Instagram da coppia pericolosa

Can Yaman ha condiviso su Instagram la prima foto ufficiale insieme a Diletta Leotta, confermando così, almeno in apparenza, il gossip che li vuole sentimentalmente legati da qualche settimana.

Can Yaman e Diletta Leotta escono allo scoperto nella prima foto ufficiale condivisa su Instagram proprio dall'attore turco, che mette così a tacere tutte le malelingue che l'avevano addirittura spinto, nelle scorse settimane, a chiudere l'account su Twitter.

Una "coppia pericolosa", è così che Can Yaman, futuro Sandokan nella serie remake, ha commentato questo scatto, che lo vede abbracciato alla conduttrice di DAZN dopo aver tirato a un bersaglio (indossano ancora le cuffie anti rumore), ancora con la pistola in mano. Foto a cui è subito arrivato anche il like da parte di Diletta Leotta, che non ha potuto però commentare, come qualunque altro fan, perchè Can ha deciso di togliere a chiunque la possibilità di aggiungere parole al loro primo scatto insieme.

Solo poche settimane fa infatti, dopo il gossip lanciato da CHI sulla nuova possibile coppia di bellissimi, i profili social di Can Yaman erano stati invasi di commenti negativi da parte di fan particolarmente "gelose", che non avevano certo risparmiato invettive contro Diletta Leotta. L'attore turco si era trovato così costretto a sospendere ogni attività su Twitter e a limitare i commenti anche su Instagram, dove aveva espressamente rivendicato una maggiore riservatezza.