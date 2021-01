Can Yaman e Diletta Leotta, arrivano le foto che confermano la relazione?

Can Yaman e Diletta Leotta avrebbero passato cinque giorni di passione a Roma ed esisterebbero anche delle foto a documentare la passione nascente: l'incredibile indiscrezione arriva da Chi, che ha pubblicato alcune immagini, a confermare i rumor circolati nelle ultime ore.

Nella giornata di ieri abbiamo pubblicato la notizia diffusa da RDS su una relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta, il popolare attore turco è nel nostro Paese per girare uno spot pubblicitario con l'attrice Claudia Gerini. A gettare benzina sul fuoco del gossip e Chi: il settimanale di Alfonso Signorini ha pubblicato delle foto in cui i due appaiono molto vicini e sorridenti.

All'interno del giornale si legge che Can Yaman e Diletta Leotta sono sempre più vicini: "la conduttrice di Dazn, che ormai ha chiuso definitivamente la storia con il pugile Daniele Scardina, ha raggiunto a Roma l'attore che è arrivato in Italia per girare uno spot pubblicitario diretto da Ferzan Ozpetek e per firmare il contratto per la nuova serie su Sandokan, firmata Lux Vide. I due si sono lasciati domenica mattina quando Can è tornato in Turchia e Diletta si è recata allo stadio per la telecronaca di Roma-Inter".

Una nuova conferma della passione che avrebbe travolto la star di Daydreamer - Le ali del sogno e la conduttrice sportiva più sexy della televisione italiana. I due avrebbero soggiornato nello stesso albergo che è stato al centro delle polemiche dei giorni scorsi quando l'attore turco, eludendo la sorveglianza, ha causato un assembramento dei fan, la bravata gli è costata una multa per la violazione delle norme contenute dai Dpcm.