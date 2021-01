Can Yaman: Diletta Leotta è la sua nuova fiamma?

Secondo alcuni rumor che stanno girando sul web Can Yaman avrebbe trovato l'amore in Italia tra le braccia di Diletta Leotta.

Can Yaman avrebbe fatto breccia nel cuore di Diletta Leotta: il gossip che sta infiammando il web è stato diffuso da Anna Pettinelli dai microfoni dell'emittente radiofonica RDS.

L'attore turco è sicuramente una delle star televisive del momento, tanto che recentemente Can Yaman è stato multato per provocato assembramento quando le sue fan si sono accalcate attorno a lui per gli autografi, l'attore era uscito dalla porta principale dell'albergo romano dove risiede senza avvisare la sicurezza e le forze dell'ordine.

Oggi Anna Pettinelli dai microfoni di RDS ha lanciato una notizia bomba che getta nello sconforto tutte le giovani fan dell'attore di Daydreamer - Le ali del sogno: secondo la conduttrice radiofonica Can Yaman avrebbe trovato l'amore nella nostra penisola. La donna che avrebbe fatto breccia nel suo cuore è la bella Diletta Leotta, tornata single la scorsa estate dopo la rottura con il pugile Daniele Scardina.

Secondo alcune fonti la conduttrice sportiva di DAZN avrebbe soggiornato nello stesso hotel scelto da Can per la sua permanenza a Roma. Yaman in questi giorni è impegnato nelle riprese di uno spot pubblicitario diretto da Ferzan Ozpetek, al fianco dell'attore turco c'è Claudia Gerini. A gettare benzina sul fuoco del gossip è arrivata la storia pubblicata su Instagram da Diletta: nel video si vede un mazzo di fiori ricevuti dalla Leotta, in sottofondo si sentono le note di 'Ma dimme te' la canzone di Paola Turci, la strofa scelta "Brillano su tutte le amanti che ti sei divorato, come un lupo affamato, bello come uno zingaro", sembra adattarsi alla perfezione all'attore turco.

Gli impegni lavorativi di Can Yaman nel nostro paese non sono finiti, a breve sarà Sandokan nella serie reboot che la casa di produzione Lux Vide ha da poco annunciato. Al suo fianco ci sarà anche Luca Argentero, che per l'occasione vestirà i panni del fedele braccio destro Yanez de Gomera.