Can Yaman si rilassa in Turchia: lo scatto spettacolare sul Bosforo

Can Yaman in questi giorni si trova in Turchia, come testimoniano le ultime foto condivise sui suoi profili social. Terminata la vacanza in Sardegna, l'attore è dovuto rientrare a Istanbul per l'improvvisa morte del nonno paterno. Ha deciso così di passare un po' di tempo con la sua famiglia e di rilassarsi prima di tornare alle fatiche del set.

In piedi, in costume in una piscina affacciata sul Bosforo: uno scatto che ha lasciato senza fiato le tante fan di Can Yaman accorse a lasciare like e commenti. Una fanbase che sta crescendo di anno in anno e che parla diverse lingue grazie alla fortuna di cui il divo turco gode in giro per il mondo. Se sono state soap come DayDreamer e Mr Wrong a farlo conoscere in Italia e in Europa, il successo si è cementato grazie alla prima produzione tutta italiana, Viola come il mare, recentemente sbarcata in Spagna con la sua prima stagione, e venduta anche in un Paese notoriamente piuttosto chiuso alle produzioni estere come il Giappone.

Pensare che Can Yaman, nato a Istanbul nel 1989, doveva essere avvocato fiscalista nei sogni di papà Güven, origini albanesi-kosovare, e di mamma Güldem, professoressa di letteratura di origini albanesi-macedoni. E in effetti quando ha cominciato a studiare recitazione l'ha fatto proprio per migliorare la dizione nelle aule di tribunale. Ma da lì a poco la sua strada, prima agli amici, poi a lui, perfino a un giudice, è stata chiara: doveva fare l'attore.

Oggi, terminata la pausa in Turchia, sono tanti gli impegni sullo schermo che già lo attendono: mentre continuano i lavori per la seconda stagione di Viola come il mare (che andrà in onda su Canale 5 nei primi mesi del 2024), si pensa già al remake di Sandokan, in cui la parte del protagonista spetterà proprio a lui. Mentre tra l'autunno e l'inverno dovrebbe finalmente sbarcare in tutto il mondo su Disney+ la serie El Turco, che vede Can Yaman vestire i panni di Yenicer Hasan Balaban, prima predone poi eroe.