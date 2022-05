Can Yaman cambia casa: “sono stanco di essere stalkerato”

L'attore turco ha assicurato che non sta lasciando l'Italia: Can Yaman ha detto di essere stanco dello stalkeraggio ai suoi danni.

Can Yaman non lascerà l'Italia ma ha confessato di essersi stancato dello stalkeraggio che subisce e, attraverso Instagram, ha informato i suoi fan di essere parte di un progetto lavorativo molto importante.

L'ex di Diletta Leotta sembra essere arrivato al limite della sopportazione: Can Yaman, nel suo messaggio/appello, si rivolge soprattutto ai fan tossici, quelli che commentano ogni suo spostamento, ogni presunto flirt, arrivando a stalkerare sia lui, sia le donne con cui si accompagnerebbe. "Vi voglio bene uguale spero possiamo trovare la pace tutti quanti perché io ne ho bisogno tanto" - scrive Can all'inizio del post - "Ho cercato di essere sempre riservato, ma allo stesso tempo unito a voi. Ho cercato di trovare questo equilibrio eccezionale. Vorrei dire a coloro che mi vogliono bene veramente: non vado via dall'Italia, state sereni".

Nella parte centrale del post, Can Yaman accenna al suo futuro lavorativo, senza entrare nel dettaglio: "il mio prossimo progetto è ambientato in Italia ed è un progetto globale su una piattaforma importantissima. Gli attori, soprattutto quelli internazionali, si spostano a seconda del progetto, non siamo mai permanenti da nessuna parte, questa è la natura del mestiere".

Nella parte finale della storia pubblicata su Instagram, l'attore turco spiega il motivo per cui ha deciso di traslocare, pur restando nella capitale: "Cambierò sicuramente la casa a Roma, non perché vado via, perché la gente ha superato ogni limite qua. Non ce la faccio più con lo stalkeraggio che subisco oppure l'aggressione che deve subire ogni femmina che si associa con me se non è quella che 'accettate' voi. Ripeto: vi voglio bene, ma voglio bene anche a me stesso. Rilassiamoci, vi auguro tanto amore".

L'attore da poco ha terminato le riprese di Viola come il mare, la serie di Francesco Vicario che andrà in onda su Canale 5.