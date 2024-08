Can Yaman: l'assenza al matrimonio di Ed Westwick conferma la loro forte antipatia reciproca?

L' attore Ed Westwick si è ufficialmente sposato con Amy Jackson in Cilento. Al suo matrimonio tanti vip, ma l'assenza più pesante è stata quella di Can Yaman.

Quando una celebrità convola a nozze è sempre un bel momento per i media, che trovano pane per i loro denti. Ma in contesti del genere bazzicano anche gli amanti del gossip che non vedono l'ora di notare chi è assente o meno a certi eventi per capire lo stato dei rapporti con i festeggiati.

Can Yaman: assente per scelta o non invitato?

Proprio di recente infatti l'attore Ed Westwick ha compiuto il grande passo con la sua compagna, Amy Jackson. I due hanno deciso di sposarsi in Italia, più precisamente in Cilento, con una cerimonia composta da ben duecento invitati. La scelta del Bel Paese come luogo per il matrimonio è stata fatta anche in vista delle riprese della serie Sandokan, che attualmente stanno avendo luogo nella zona.

Sandokan: litigio sul set della nuova serie tra Can Yaman e un altro attore?

Tuttavia, sembra che proprio l'attore interprete della tigre della Malesia sia il grande assente tra gli invitati alle nozze di Ed Westwick, il Chuck bass di Gossip Girl, e della Jackson. Can Yaman non è infatti presente in nessuno dei momenti più importanti in cui sono visibili invece diversi altri al matrimonio, almeno questo è deducibile dalle diverse foto e video reperibili dell'evento.

Già da qualche tempo circola una voce secondo cui tra l'attore di Sandokan e Westwick non corre buon sangue, ma niente è stato mai confermato o smentito in maniera ufficiale dai due interpreti della nuova serie Rai. Una cosa è sicuramente certa però: questa coincidenza non può fare altro che alimentare il gossip attorno al rapporto tra i due.