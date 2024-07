Sandokan: litigio sul set della nuova serie tra Can Yaman e un altro attore?

Attualmente si stanno svolgendo in Italia, più precisamente in Calabria le riprese della nuova serie televisiva su Sandokan, iconico personaggio divenuto popolare grazie ai numerosi romanzi d'avventura ideati da Emilio Salgari. Questi poi sono stati adattati per il piccolo schermo nella mini-serie di culto del 1976, che vedeva nel ruolo della tigre della Malesia Kabir Bedi.

Sandokan: il presunto litigio

Ad oggi non sappiamo ancora molto della nuova serie ideata da Luca Bernabei, tranne il fatto che è prevista in arrivo sui nostri piccoli schermi prossimamente e che vedrà protagonisti l'attore turco Can Yaman, Alessandro Preziosi, Ed Westwick e molti altri ancora. In attesa di saperne di più, però, si è fatto largo un rumor che, almeno secondo la fonte, dovrebbe essere veritiero. Stiamo parlando dell'esperta di gossip Deianira Marzano, la quale durante un'ospitata al programma Gente di Marte, avrebbe dato seguito ad una lite svoltasi sul set dello show.

Gli interessati coinvolti nella lite sarebbero proprio Can Yaman, l'interprete di Sandokan in questa prossima incarnazione e l'attore Ed Westwick, l'ex Chuck Bass di Gossip Girl. Al momento non è chiaro quali siano le motivazioni dietro alla discussione tra i due, né se questa sia effettivamente avvenuta. Indubbiamente, se fosse vero, si tratterebbe di una situazione spiacevole da gestire durante la registrazione di quella che, almeno dalle prime immagini rilasciate, ha il potenziale per essere un nuovo successo di ascolti per la Rai.