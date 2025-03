Il camorrista, la serie evento di Giuseppe Tornatore in streaming da domani: ecco dove

A un anno dalla sua presentazione ufficiale alla 18esima edizione della Festa del Cinema di Roma, e a quasi quaranta dalla sua realizzazione, Il camorrista di Giuseppe Tornatore arriva finalmente in streaming.

Prodotta da Titanus Production e RTI - Mediaset, e distribuita da Minerva Pictures, la serie sarà infatti disponibile da martedì 4 marzo, un episodio a settimana per cinque settimane fino al 1° aprile, sui canali Rarovideo Channel, Minerva Classic, The Film Club, disponibili su Prime Video Channels, www.thefilmclub.it e su TimVision, e sul canale Minerva Pictures su Apple tv+.

La riedizione de Il camorrista rappresenta un vero e proprio evento per tutti gli appassionati. La serie, infatti, girata mentre il giovane Tornatore era allora alle prese con la realizzazione del suo primo omonimo lungometraggio, era andata perduta, e solo in tempi recenti è stata ritrovata, restaurata in 4K e ora, per la prima volta, proposta al pubblico.

Le controversie e il restauro della serie di Tornatore

Domenico Gennaro ne Il camorrista di Giuseppe Tornatore

Il camorrista - La serie, nata grazie alla visionarietà straordinaria del produttore di Titanus Goffredo Lombardo, che propose a Tornatore di realizzare contemporaneamente al film un prodotto seriale da destinare alla fruizione televisiva, non fu mai trasmessa in televisione.

Il Camorrista - La serie: Giuseppe Tornatore in una foto

Le controversie e i problemi che ebbe il film, ritirato dal commercio subito dopo la sua uscita nelle sale, perché giudicato scomodo e pericoloso per l'argomento trattato, investirono inevitabilmente anche la versione televisiva che, di fatto, venne accantonata, dimenticata e poi smarrita negli archivi della casa di produzione.

Le cinque puntate de Il camorrista, riemerse all'apertura degli archivi Titanus, sono state recuperate e rimesse nelle mani del suo regista che, con emozione, ne ha seguito lo splendido restauro 4K; esperienza che lo stesso Tornatore ha voluto raccontare con queste parole: sui negativi originali è stata effettuata "un'innovativa color correction, un prodigioso rifacimento del suono mono riconvertito in 5.1, e il resize in formato 16:9 dall'originale 1:33. Il montaggio è rimasto intatto ma con lievi alleggerimenti per ridurre la durata di ciascuna puntata a circa cinquantacinque minuti".