Cameron Diaz sul ritorno alla recitazione: “È stato come ritrovare la mia memoria muscolare”

Sono passati ben otto anni dall'ultima volta che Cameron Diaz ha preso parte a un film. Ha però deciso di tornare alla recitazione con Back in Action, film Netflix che ha rappresentato per lei il giusto momento per rimettersi in gioco (e recitare assieme a Jamie Foxx).

Intervistata da Jimmy Fallon durante il suo The Tonight Show, Cameron Diaz ha così dichiarato: "Chiesi quale fosse il titolo del film e l'ho trovato particolarmente adatto al mio percorso. Mi sono sentita sin da subito attaccata al personaggio. Sono nervosa e al tempo stesso eccitata, un pò come se avessi ritrovato la mia memoria muscolare, capisci cosa intendo? Ho recitato per anni e dopo una lunga pausa sono tornata in azione, ma all'inizio è stato tutto molto diverso".

Cameron ha poi parlato del suo rapporto lavorativo con Jamie Foxx, sottolineando una curiosa coincidenza: "L'ultimo film che ho fatto risale al 2014 ed era Anne con Jamie, adesso il mio primo film dopo il ritiro è di nuovo con lui. Trovo fantastico tutto ciò. Jamie è una persona speciale, talentuosa e professionale. Non vedo l'ora di lavorare nuovamente con lui". Al momento non si hanno ulteriori dettagli sulla trama e sul resto del cast del film. Le riprese inizieranno entro la fine dell'anno e, arrivata a cinquant'anni, Cameron Diaz sembra essere pronta a rimettersi in gioco e a recitare in un ruolo action.