Cameron Diaz raggiante alla sua prima première in 11 anni per Black in Action

Erano passati undici anni dall'ultima apparizione di Cameron Diaz su un red carpet prima di ieri. La star ha partecipato all'anteprima berlinese di Back in Action, il film che l'ha riportata sullo schermo con Jamie Foxx.

Dopo la cancellazione della première di New York a causa degli incendi di Los Angeles, Back in Action è stato presentato nella capitale tedesca, in cui si sono recati i due protagonisti.

Il look di Cameron Diaz alla première di Back in Action

Cameron Diaz si è presentata sul red carpet dell'evento indossando jeans a gamba larga scuri, una maglia nera trasparente sotto un lungo trench coat, con tanto di orecchini Puffy Dagger di Jennifer Fisher e un orecchino a clip di Alexis Bittar.

Smalto rosso brillante così come il rossetto, con un blush rosa intenso, e un'acconciatura raccolta dei capelli, in linea con il look. L'attrice ha passeggiato davanti ai fotografi insieme a Jamie Foxx.

Il ritorno sullo schermo di Cameron Diaz e i film con Jamie Foxx

L'attrice di Tutti pazzi per Mary, Il matrimonio del mio migliore amico e L'amore non va in vacanza mancava dallo schermo dal lontano 2014, quando recitò nel musical Annie - La felicità è contagiosa diretto da Will Gluck, in cui recitò anche Jamie Foxx.

I due lavorarono insieme per la prima volta nel 1999, quando recitarono entrambi nel film sportivo Ogni maledetta domenica, diretto e co-scritto da Oliver Stone, con un cast d'eccezione composto dal premio Oscar Al Pacino, Dennis Quaid e James Woods.