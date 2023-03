Cameron Crowe racconterà la storia di Joni Mitchell in un film, sviluppato con la collaborazione dell'artista

Cameron Crowe sembra sia pronto per tornare alla regia in occasione di un film che sta sviluppando da due anni insieme a Joni Mitchell.

Il lungometraggio sarà prodotto insieme a Greg Mariotti, suo partner nella casa di produzione Vinyl Films.

Il nuovo film di Cameron Crowe, secondo le fonti di Above the Line, non sarebbe un tradizionale progetto biografico e nemmeno un documentario. Il regista avrebbe scritto la sceneggiatura collaborando direttamente con Joni Mitchell, quasi come fosse un'autobiografia.

Il filmmaker e l'artista si conoscono infatti da molti anni, fin dai tempi in cui un giovanissimo Crowe scriveva per Rolling Stone.

Roadies: Cameron Crowe porta in TV la sua dichiarazione d'amore alla musica

La cantautrice, nel 2017, era apparsa in pubblico dopo l'aneurisma che l'aveva colpita due anni prima, a un party organizzato da Clive Davis per i Grammy, accompagnata proprio da Cameron.

Il film dovrebbe raccontare la vita di Joni Mitchell dal suo punto di vista, offrendo anche la sua visione sul mondo.