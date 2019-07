Cameron Boyce: le reazioni social delle star alla morte dell'attore

La morte di Cameron Boyce ha suscitato numerose reazioni tra i fan e i colleghi e nelle ultime ore l'attore ha ricevuto il saluto di tante personalità famose e non, che sui social hanno espresso il loro personale cordoglio.

Tanti i colleghi che hanno voluto lasciare un ricordo dell'attore, scomparso prematuramente il 6 luglio scorso a causa di una crisi epilettica nel sonno. Toccante il tributo di Debby Ryan attraverso una Instagram story, in cui appare Cameron Boyce mentre pronuncia un discorso sull'epoca dei social network, in cui ribadisce l'importanza di usare tutte le risorse per rendere il mondo un posto migliore per le altre persone.

Anche la Disney, attraverso un suo portavoce, ha voluto dedicare un pensiero all'attore in cui vengono messe in risalto tutte le qualità che lo contraddistinguevano. Cosi come il direttore della sua ultima pellicola Kenny Ortega, che in post su Instagram pubblicato a poche ore dalla morte di Cameron Boyce ha soprannominato l'attore "un angelo". C'è poi chi lo ha definito "unico nel suo genere", come ha fatto Skai Jackson, chi invece una persona "gentile e ricca di talento" come ha detto John DeLuca. Di seguito alcuni dei tanti post dedicati all'attore:

Visualizza questo post su Instagram heartbroken Un post condiviso da PeytonList (@peytonlist) in data: 7 Lug 2019 alle ore 10:49 PDT

Cameron Boyce aveva solo 20 anni ma aveva già recitato in moltissime serie televisive targate Disney come Jessie e in alcuni film per la tv come Descendants e Descendants 2 2. Come dimostrano le numerose dichiarazioni d'affetto da parte della gente, la scomparsa di Boyce ha lasciato un vuoto difficile da colmare. I fan avranno comunque la possibilità di rivedere l'attore fra meno di un mese proprio nel terzo capitolo di Descendants, che uscirà su Disney Channel il 2 agosto. Un'occasione per ammirare ancora una volta il loro idolo, questa volta però con un pizzico di malinconia in più.