Call of Duty, fumata bianca: Paramount ufficialmente al lavoro sul film in live-action

Con una mossa che il CEO della Paramount David Ellison ha definito "un sogno che diventa realtà", la saga videoludica Call of Duty diventerà una serie di film per il grande schermo, grazie a un importante accordo tra la casa di produzione e Activision.

Activision e Paramount hanno siglato un accordo che vedrà lo studio sviluppare, produrre e distribuire un film live-action basato sulla serie di videogiochi, "progettato per entusiasmare la sua vasta base di fan in tutto il mondo, riproponendo gli elementi distintivi che i fan amano di questa serie iconica, espandendo al contempo con coraggio il franchise a un pubblico completamente nuovo", hanno dichiarato le società.

Si tratta di un accordo importante, dato che Call of Duty è una delle serie di videogiochi più popolari al mondo. Nel corso degli anni sono state vendute 500 milioni di copie dei suoi vari giochi e la serie è stata la più venduta negli Stati Uniti negli ultimi 16 anni. Per chi non lo sapesse, si tratta di uno sparatutto in prima persona che abbraccia varie epoche, dalla Seconda guerra mondiale al Vietnam, fino ai giorni nostri e ai decenni futuri.

Super Mario Bros. - Il film: un'immagine tratta dal film

Videogiochi e cinema: due mondi sempre più connessi

La proprietà intellettuale dei videogiochi è diventata una risorsa preziosa per i dirigenti che si occupano di cinema e televisione. Universal e Illumination hanno trasformato i giochi Super Mario di Nintendo in un franchise cinematografico da miliardi di dollari, mentre la società di videogiochi giapponese sta collaborando con Sony per fare lo stesso con The Legend of Zelda. Sonic è già un successo per la Paramount, con film basati su giochi come Street Fighter, Mortal Kombat, Metal Gear Solid ed Elden Ring che arriveranno nei prossimi anni.

"Da fan di lunga data di Call of Duty, questo è davvero un sogno che diventa realtà", ha dichiarato Ellison in un comunicato. "Dalle prime campagne alleate nell'originale Call of Duty, passando per Modern Warfare e Black Ops, ho trascorso innumerevoli ore giocando a questa serie che adoro. Essere incaricati da Activision e dai giocatori di tutto il mondo di portare questo straordinario universo narrativo sul grande schermo è sia un onore che una responsabilità che non prendiamo alla leggera".

Paramount ha siglato una serie di accordi importanti da quando Ellison e Skydance hanno assunto il controllo della società il mese scorso. Tra questi figurano un accordo da 7,7 miliardi di dollari per i diritti UFC e un accordo pluriennale in esclusiva con i fratelli Duffer, creatori della serie di successo Stranger Things di Netflix.