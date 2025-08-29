Call of Duty, arriva il film? Il celebre videogame pronto a diventare un franchise cinematografico

Il franchise videoludico, tra i più giocati di sempre, è pronto a fare il salto nel mondo del cinema. Paramount Pictures è in trattative per acquisire i diritti di sfruttamento

Sembra un periodo storico molto favorevole per gli adattamenti, cinematografici o seriali, tratti dai videogame e l'ultimo in ordine di tempo potrebbe essere il fenomeno Call of Duty.

Secondo quanto riportato dal sito Puck, specializzato in scoop e anticipazioni in esclusiva, pare che Paramount Pictures sia in trattative per acquisire i diritti cinematografici della longeva serie di videogiochi, ma anche se è ancora troppo presto per dirlo, si tratta di un segnale incoraggiante.

Ricordiamo che solo negli ultimi anni sono arrivati con successo esempi come Super Mario Bros. Il Film o Un film Minecraft, che hanno avuto un grande risultato al box-office; mentre sul versante televisivo possiamo citare opere come The Last of Us e Fallout.

Call of Duty: Ghost in un'immagine

Call of Duty, quale videogame della saga verrà adattato?

Non si sa ancora quale gioco verrà adattato né se si tratterà di una storia originale. I film di guerra non sono più popolari come un tempo, come dimostra il caso di Warfare - Tempo di guerra della A24 uscito quest'anno (che ha incassato 33 milioni di dollari da un budget di 20 milioni).

La serie Call of Duty, sviluppata principalmente da Infinity Ward, Treyarch e Sledgehammer Games, è iniziata con il primo capitolo omonimo del 2003. Inizialmente uno sparatutto in prima persona per PC ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, era incentrato su campagne militari realistiche. Il suo successo ha portato a Call of Duty 2, seguito da Call of Duty 3.

Call of Duty 4: Modern Warfare ha cambiato le regole del gioco, passando ad ambientazioni moderne e introducendo personaggi iconici come il capitano Price e una campagna cinematografica per giocatore singolo. La sua modalità multiplayer ha rivoluzionato il gioco online, mentre World at War ha introdotto l'ormai iconica modalità zombie.

La serie videoludica è pronta per il cinema

All'inizio di quest'anno, al CEO di Microsoft Gaming Phil Spencer è stato chiesto cosa ne pensasse di un possibile film su Call of Duty. "Il settore dei videogiochi ha successo di per sé. Non ha bisogno di questo sbocco", ha affermato. "Non trasformiamo mai tutto questo in qualcosa in cui ogni franchise deve avere un gioco, un film o una serie TV. Deve trattarsi dello sbocco creativo che i media lineari offrono ai nostri franchise".

"Stiamo imparando e crescendo attraverso questo processo, che ci sta dando più fiducia nel fatto che dovremmo fare di più", ha continuato. "È difficile per me anticipare qualcosa di specifico, perché anche se sono a conoscenza di tutto ciò che sta accadendo nel processo creativo, voglio dare loro tempo e non voglio esercitare alcuna pressione indebita".