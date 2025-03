C-MOVIE Film festival 2025 al via oggi: si comincia con l'omaggio a Diana Karenne

Al via oggi la seconda edizione di C-MOVIE Film Festival 2025, rassegna interamente al femminile organizzata da Kitchenfilm con la direzione artistica della regista e distributrice Emanuela Piovano. La manifestazione proseguirà fino al 15 marzo 2025 per una tre giorni di dibattiti, ospiti, incontri e proiezioni. , con un ricco programma pieno di incontri, proiezioni, e momenti di dibattito.

Nella giornata di apertura di giovedì 13 marzo, C-MOVIE dedicherà un omaggio a Diana Karenne, grande diva del cinema muto. Presso il Cinema Fulgor di Rimini (ore 18.00) il pubblico potrà assistere alla proiezione di Redenzione, in collaborazione con Cineteca Milano, film del 1920 di Carmine Gallone in cui Karenne interpreta Maria Maddalena. A seguire sarà proiettato un estratto de Il fiacre n°13 di Alberto Capozzi, una delle più importanti serie del cinema muto italiano, restaurato nel 2002 da Cineteca Milano, in cui la diva appare in un inaspettato cameo. Atteso l'incontro con la scrittrice Melania G. Mazzucco che presenterà il suo libro Silenzio, Le sette vite di Diana Karenne, romanzo dedicato edito da Einaudi alla figura di questa diva così enigmatica.

A inaugurare il ciclo di proiezioni serali, presso la Cineteca di Rimini (ore 21.00) sarà The Brink of Dreams di Ayman El Amir e Nada Riyadh (2024), documentario girato nel corso di 4 anni ambientato in un villaggio nel sud dell'Egitto con protagoniste un gruppo di ragazze che sfidano le rigide convenzioni sociali del paese fondando una compagnia teatrale di strada tutta al femminile.

C-Movie Festival 2025

Ospiti per raccontare il femminile

Tra gli ospiti più attesi l'attrice Barbara Bouchet, star della commedia negli anni '70 e '80 e più recentemente musa per Quentin Tarantino, il 14 marzo presenterà in anteprima le prime immagini dell'ultimo film di Emanuela Piovano, Finale allegro, di cui è protagonista. La carriera dell'attrice verrà inoltre celebrata con la proiezione de L'anatra all'arancia (ore 19.00 Cineteca di Rimini), commedia diretta da Luciano Salce con Ugo Tognazzi e Monica Vitti protagonisti. Prima della proiezione, Barbara Bouchet converserà con la scrittrice Cristina Borsatti, autrice anche di un libro dedicato alla carriera di Monica Vitti e con la giornalista Elizabeth Missland.

La chiusura della seconda edizione di C-MOVIE è affidata all'anteprima italiana di _The Sower, alla presenza della regista Marine Francen, dramma storico ambientato in un villaggio nella Francia del 1852, che esplora temi di resistenza, speranza e solidarietà femminile, anche nelle circostanze più difficili.