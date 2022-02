Buster Keaton: James Mangold dirigerà il biopic per 20th Century

Con la produzione di Indiana Jones 5 che sta per concludersi, per il regista James Mangold è in arrivo un nuovo importante progetto: un biopic sul genio della comicità Buster Keaton.

Buster Keaton

A dare la notizia è Deadline, secondo il magazine James Mangold e 20th Century Studios starebbero sviluppando un progetto sulla vita del regista e comico Buster Keaton, con Mangold che dirigerà e produrrà. Il film è basato sul libro Buster Keaton: Cut to the Chase di Marion Meade, e per i dirigenti di 20th Century avrebbe priorità assoluta.

Icona del cinema americano, Joseph Frank Buster Keaton è stato un pioniere agli albori del cinema muto e fino ad oggi è considerato uno dei grandi comici della storia del cinema con la sua fisicità e gestualità unica. I suoi lavori acrobatici su classici come Come vinsi la guerra e La palla n. 13 sono ancora considerati come alcune delle soluzioni più incredibili mai adottate, rendendolo una delle figure fondanti della storia del cinema.

James Mangold: "I cinema si stanno rovinando da soli con proiezioni di qualità scadente"

Per James Mangold, appassionato di storia del cinema, questo sarà un progetto della passione tanto più che il regista ha già all'attivo un biopic, l'acclamato Walk the Line, dedicato al cantante Johnny Cash.